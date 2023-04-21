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Зеленський підписав закон про набуття громадянства: треба буде складати іспити

паспорт
Фото: Facebook Державної мігораційної служби

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроєкт №7606 про нові правила отримання громадянства України.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до законів "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

Зокрема, одержувач громадянства повинен буде скласти іспиті з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Зокрема, в законопроєкті йде мова про осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес. Також говориться про тих іноземців, які військову службу за контрактом у ЗСУ, Держслужбі транспорту або Націгвардії.

Нагадаємо, законопроєкт №7606 був прийнятий 21 березня, його підтримали в цілому 281 депутатів.

Автор:
Михайло Шилін