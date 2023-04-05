Переважна більшість українців не любить громадян Росії - опитування

За даними останнього опитування, 77% респондентів висловлюють до громадян РФ негативне ставлення.

Про це йдеться в результатах дослідження Центру Разумкова.

Зазначається, що у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії, у червні 2017— нейтральне ставлення (42,5%), а зараз лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% — негативне, 14% — нейтральне.

Позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів східного і південного регіонів, 2% жителів центрального регіону і 0% жителів західного регіону. Негативне ставлення — відповідно 70%, 56,5%, 80% і 84%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською — 5%, негативне ставлення — відповідно 82% і 59,5%.

Переважна більшість (97%) респондентів, негативно ставляться до уряду та Державної думи Росії.

Результати соціологічного опитування, проводилося з 22 лютого по 1 березня 2023 року. Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях —на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Опитано 2020 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 93% українців вірять, що Україна переможе у війні з Росією, згидно з опитуванняням Центру Разумкова, яке проводили у лютому-березні 2023 року.