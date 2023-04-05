Подавляющее большинство украинцев не любит граждан России - опрос

По данным последнего опроса, 77% респондентов выражают к гражданам РФ негативное отношение.

Об этом говорится в результатах исследования Центра Разумкова.

Отмечается, что в апреле 2014 года относительное большинство (45%) украинцев выражало положительное отношение к гражданам России, в июне 2017 — нейтральное отношение (42,5%), а сейчас только 2% респондентов выражают к ним положительное отношение, 77% — негативное, 14% - нейтральное.

Положительное отношение к гражданам России выражают по 4% обитателей восточного и южного регионов, 2% обитателей центрального региона и 0% обитателей западного региона. Отрицательное отношение — соответственно 70%, 56,5%, 80% и 84%.

Среди общающихся дома преимущественно на украинском языке положительное отношение к гражданам России выражают 0,6%, среди общающихся на русском — 5%, негативное отношение — соответственно 82% и 59,5%.

Подавляющее большинство (97%) респондентов негативно относятся к правительству и Государственной думе России.

Результаты социологического опроса проводились с 22 февраля по 1 марта 2023 года. Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия). Опрошено 2020 респондентов от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что 93% украинцев верят, что Украина победит в войне с Россией, согласно опросу Центра Разумкова, которое проводилось в феврале-марте 2023 года.