Верховна Рада ввела іспити для набуття громадянства України

Для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідні умови прописані у законопроєкті №7606, який сьогодні, 21 березня, підтримали в цілому 281 депутатів.

Згідно документу перевірять знання у всіх охочих отримати громадянство України будуть:

з основ Конституції України;

з історії України;

з володіння державною мовою.

Якщо особа не зможе скласти іспит, то вона не зможе отримати громадянство України.

Законопроектом також закріплюється зобов'язання для претендентів на громадянство володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Строки щодо опанування державною мовою можуть бути збільшенні, якщо особа має заслуги перед Україною, або її прийняття до громадянства становить державний інтерес для України, або вона проходить військову службу за контрактом у ЗСУ. Але такі питання мають вирішуватися індивідуально у кожному окремому випадку.

Автори пояснюють ініціативу тим, що розв'язана Росією війна "внесла корективи до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України".

Розробити програму іспиту було доручено Міністерству освіти та науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови.