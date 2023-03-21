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Верховная Рада ввела экзамены для приобретения гражданства Украины
Для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Соответствующие условия прописаны в законопроекте №7606, который сегодня, 21 марта, поддержали 281 депутата.
Согласно документу проверят знания у всех желающих получить украинское гражданство будут:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- по основам Конституции Украины;
- по истории Украины;
- по владению государственным языком.
Если человек не сможет сдать экзамен, то он не сможет получить гражданство Украины.
Законопроектом также закрепляется обязательство для претендентов на гражданство владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
Сроки по поводу овладения государственным языком могут быть увеличены, если лицо имеет заслуги перед Украиной, или его принятие в гражданство представляет государственный интерес для Украины, или он проходит военную службу по контракту в ВСУ. Но такие вопросы должны решаться индивидуально в каждом частном случае.
Авторы закона объясняют инициативу тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в институт гражданства Украины, в частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".
Разработать программу экзамена было поручено Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.