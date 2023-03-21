Верховная Рада ввела экзамены для приобретения гражданства Украины

Для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующие условия прописаны в законопроекте №7606, который сегодня, 21 марта, поддержали 281 депутата.

Согласно документу проверят знания у всех желающих получить украинское гражданство будут:

по основам Конституции Украины;

по истории Украины;

по владению государственным языком.

Если человек не сможет сдать экзамен, то он не сможет получить гражданство Украины.

Законопроектом также закрепляется обязательство для претендентов на гражданство владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Сроки по поводу овладения государственным языком могут быть увеличены, если лицо имеет заслуги перед Украиной, или его принятие в гражданство представляет государственный интерес для Украины, или он проходит военную службу по контракту в ВСУ. Но такие вопросы должны решаться индивидуально в каждом частном случае.

Авторы закона объясняют инициативу тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в институт гражданства Украины, в частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".

Разработать программу экзамена было поручено Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.