КСУ начал рассмотрение толкования нормы Конституции о "единственном гражданстве"

Большая палата Конституционного суда 27 апреля приступила к рассмотрению дела об официальном толковании статьи 4 Конституции, согласно которой в Украине существует "єдине" (единственное или единое) гражданство.

Как говорится в сообщении суда, соответствующее дело по представлению 99 депутатов Верховной Рады рассматривалось в четверг на открытой части пленарного заседания в форме устного производства. После исследования материалов дела на открытой части суд перешел к закрытой части рассмотрения для принятия решения.

Отмечается, что в ходе заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил конституционное представление и основания для открытия конституционного производства.

Авторы ходатайства считают, что потребность в официальном толковании статьи 4 Конституции "имеет важное значение для развития и укрепления Украины как демократического, социального, правового государства и недопущения принятия законодательных актов, нарушающих конституционные принципы".

В своем представлении депутаты отмечают, что законодательство о гражданстве устанавливает запрет случаев множественного гражданства из-за установления процедуры утраты гражданства Украины по решению президента. Однако, по их мнению, действенный механизм реализации этого предписания в законе о гражданстве не предусмотрен.

Судья-докладчик сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия обоснованного решения суд направил в ряд органов государственной власти, научных учреждений и членам научно-консультативного совета КС обращение относительно поднятых в конституционном представлении вопросов с просьбой высказать свои позиции. Содержание полученных ответов суд исследует на закрытой части заседания Большой палаты.

На заседании 27 апреля суд также заслушал участников производства – представителя группы депутатов-инициаторов дела Александра Бакумова ("Слуга народа"), постоянного представителя Рады в КС Максима Дырдина и представителя президента в КС Сергея Дембовского.

Свою позицию высказали также привлеченные участники производства – доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко, члены научно-консультативного совета КС: доктор юридических наук, профессор Елена Бориславская, доктор юридических наук, профессор Николай Козюбра, а также глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Помимо этого, сообщается, что третья коллегия судей КСУ 27 апреля решила отказать в открытии производства по делу по жалобе гражданина Петра Чернодоли о конституционности предписаний частей 1, 2 и 5 статьи 122 Кодекса административного судопроизводства о применении сроков обращения в административный суд за защитой социальных прав от нарушений со стороны субъектов властных полномочий при назначении и перерасчете пенсии.

Субъект жалобы утверждал, что установление этой статьей КАС ограничений срока обращения в суд с иском по установлению размера должностного оклада, на основании которого назначается пенсия, не соответствует статьям 46 и 55 Конституции и нарушает его права на судебную и социальную защиту.

Напомним также, что 22 марта КС признал неконституционными нормы, устанавливающие возможность отчисления до 50% пенсии в качестве взыскания с пенсионеров-должников. Этим суд обеспечил гарантии выплаты гражданам пенсии не ниже прожиточного минимума.