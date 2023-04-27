КСУ почав розгляд тлумачення норми Конституції про "єдине громадянство"

Велика палата Конституційного суду 27 квітня розпочала розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, згідно якої "в Україні існує єдине громадянство".

Як ідеться у повідомленні суду, відповідна справа за поданням 99 депутатів Верховної Ради розглядалася у четвер на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження. Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині суд перейшов до закритої частини розгляду для ухвалення рішення.

Зазначається, що під час засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження.

Автори клопотання вважають, що потреба в офіційному тлумаченні статті 4 Конституції "має важливе значення для розвитку і зміцнення України, як демократичної, соціальної, правової держави та недопущення прийняття законодавчих актів, які порушують конституційні принципи".

У своєму поданні депутати зазначають, що законодавство про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням президента. Однак, на їх переконання, дієвий механізм реалізації цього припису в законі про громадянство не передбачений.

Суддя-доповідач повідомив, що ждя забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення суд направив до низки органів державної влади, наукових установ та членів науково-консультативної ради КС звернення щодо порушених у конституційному поданні питань з проханням висловити свої позиції. Зміст отриманих відповідей суд дослідить на закритій частині засідання Великої палати.

На засіданні 27 квітня суд також заслухав учасників провадження – представника групи депутатів-ініціаторів справи Олександра Бакумова ("Слуга народу"), постійного представника Ради у КС Максима Дирдіна та представника президента у КС Сергія Дембовського.

Свою позицію також висловили залучені учасники провадження – доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, члени науково-консультативної ради КС: доктор юридичних наук, професор Олена Бориславська, доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра, а також голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Окрім цього, повідомляється, що третья колегія суддів КСУ 27 квітня вирішила відмовити у відкритті провадження у справі за скаргою громадянина Петра Чорнодолі щодо конституційності приписів частин 1, 2 та 5 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства щодо застосування строків звернення до адміністративного суду за захистом соціальних прав від порушень з боку суб’єктів владних повноважень при призначенні та перерахунку пенсії.

Суб’єкт скарги стверджував, що встановлення цією статтею КАС обмежень строку звернення до суду з позовом щодо встановлення розміру посадового окладу, на підставі якого призначається пенсія, не відповідає статтям 46 та 55 Конституції та порушує його права на судовий та соціальний захист.

Нагадаємо також, що 22 березня КС визнав неконституційними норми, що встановлюють можливість відрахування до 50% пенсії в якості стягнення з пенсіонерів-боржників. Цим суд забезпечв гарантії виплати громадянам пенсії не нижче прожиткового мінімуму.