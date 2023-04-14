КСУ перевірить "Харківські угоди" на конституційність

Конституційний суд України відкрив провадження у справі щодо конституційності "Харківських угод". Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за зверненням 49 народних депутатів України.

Ініціатори звернення стверджують, що підставою для визнання відповідної угоди неконституційною є її невідповідність принципам гарантування національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення такого документа, а також невідповідність угоди статті 17 Основного закону України.

"Харківські угоди" у 2010 році підписали тодішні президент України Віктор Янукович і президент РФ Дмитро Медведєв. Згідно з домовленістю, строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на п’ять років.

Наприкінці грудня 2022 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Януковича та експрем'єр-міністра України Миколи Азарова у справі про підготовку "Харківських угод". У ДБР зазначили, що дії деяких колишніх високопосадовців посприяли окупації Криму в 2014 році та початку повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року.