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КСУ проверит "Харьковские соглашения" на конституционность

КСУ, суд, здание
Конституционный суд Украины. Фото: nazk.gov.ua

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности "Харьковских соглашений". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по обращению 49 народных депутатов Украины.

Инициаторы обращения утверждают, что основанием для признания соответствующего соглашения неконституционным является его несоответствие принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения договора, а также несоответствие соглашения статьи 17 Основного закона Украины.

"Харьковские соглашения" в 2010 году подписали тогдашние президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев. Согласно договоренности, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на пять лет.

В конце декабря 2022 года Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении Януковича и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о подготовке "Харьковских соглашений". В ГБР отметили, что действия некоторых бывших высокопоставленных чиновников поспособствовали оккупации Крыма в 2014 году и началу полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года.

Автор:
Артем Ющенко