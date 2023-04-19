КСУ визнав конституційною наявність у судових рішеннях адрес проживання та ІПН громадян

Другий сенат Конституційного суду 19 квітня визнав такими, що відповідають Конституції, положення Кодексу адміністративного судочинства, які регламентують необхідність наявності у судових рішень особистих даних учасників справи, а саме адреси проживання та індивідуального податкового номеру

Як ідеться у повідомленні суду, рішення стосується окремих приписів пункту 2 частини 9 статті 171, пункту 4 частини 5 статті 246 КАС, конституційність яких оспорював громадянин Сергій Сиротенко.

Останній висловив незгоду з зазначенням в судових рішеннях згідно цих норм його місця проживання та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

На думку заявника, суди не мали достатніх підстав указувати ці дані в таких рішеннях, тому що це "не переслідувало легітимної цілі та не було необхідним у демократичному суспільстві", оскільки в матеріалах справ "наявний належний обсяг інформації та письмових доказів в цілях ідентифікації заявника, у тому числі в аспекті виконання судового рішення".

Сиротенко заявляв, що внаслідок застосування судами оспорюваних приписів КАС мало місце втручання в його особисте життя та зазнало порушення гарантоване статтею 32 Конституції його право на особисте життя.

Натомість КС, зокрема оцінюючи національне юридичне регулювання стосовно захисту особових даних, дійшов висновку, що оспорювані приписи кодексу не є надмірним втручанням в особисте життя сторін.

Нагадаємо також, що 1 березня КСУ визнав неконституційними приписи КАС в тому, що вони унеможливлюють апеляційне оскарження ухвали суду про залишення без задоволення заяви про протиправність рішень, дій чи бездіяльності влади.