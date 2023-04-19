КСУ признал конституционным наличие в судебных решениях адресов проживания и ИНН граждан

Второй сенат Конституционного суда 19 апреля признал соответствующими Конституции положения Кодекса административного судопроизводства, регламентирующие необходимость наличия в судебных решениях личных данных участников дела, а именно адреса проживания и индивидуального налогового номера

Как сообщается в сообщении суда, решение касается отдельных предписаний пункта 2 части 9 статьи 171, пункта 4 части 5 статьи 246 КАС, конституционность которых оспаривал гражданин Сергей Сиротенко.

Последний выразил несогласие с указанием в судебных решениях согласно этим нормам его местожительства и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

По мнению заявителя, суды не имели достаточных оснований указывать эти данные в таких решениях, так как это "не преследовало легитимную цель и не было необходимым в демократическом обществе", поскольку в материалах дел "имеется надлежащий объем информации и письменных доказательств в целях идентификации заявителя, в том числе в аспекте исполнения судебного решения".

Сиротенко заявлял, что в результате применения судами оспариваемых предписаний КАС имело место вмешательство в его личную жизнь и было нарушено гарантированное статьей 32 Конституции его право на личную жизнь.

В то же время КС, в частности оценивая национальное юридическое регулирование защиты личных данных, пришел к выводу, что оспариваемые предписания кодекса не являются чрезмерным вмешательством в личную жизнь сторон.

Напомним также, что 1 марта КСУ признал неконституционными предписания КАС в том, что они делают невозможным апелляционное обжалование определения суда об оставлении без удовлетворения заявления о противоправности решений, действий или бездействии властей.