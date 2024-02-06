Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про множинне громадянство, поданий Зеленським

Цим законопроєктом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства.

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Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

У повідомленні йдеться, що комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 6 лютого 2024 року підтримав проєкт Закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, №10425 від 22.01.2024, поданий президентом України.

Зазначається, що цим законопроєктом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України. Крім цього, документ вдосконалить правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. За його словами, цей законопроєкт дасть можливість мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян Росії.

Ще у жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що запровадження множинного громадянства має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Натомість, за його словами, така політика не має стосуватися недружніх Україні країн.

Законодавство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна із законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня 2023 року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.

Законопроєкт про друге громадянство від "Слуг народу"

У січні 2021 року депутати від партії "Слуга народу" вже пропонували Раді легалізувати в Україні друге громадянство.

Депутати Верховної Ради Олег Дунда, Олександр Аліксійчук та Дмитро Мікіша пропонували парламенту передбачити можливість наявності іноземного громадянства у громадян України. Відповідний законопроєкт №4640 вони внесли до Ради 25 січня 2021 року.

У пояснювальній записці до документа автори пояснили, що це питання залишається неврегульованим українським законодавством, а запропоновані зміни могли б надати громадянам можливість для добровільної легалізації наявності іноземного громадянства (підданства) без загрози національним інтересам та суверенітету України.

Крім того, на думку нардепів, ухвалення такого закону також сприяло б покращенню та посиленню зв'язків української діаспори та емігрантів з України з історичною батьківщиною.

Однак 6 вересня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду.

Зазначимо, що у травні 2020 року Рада без голосування відклала розгляд поданого президентом Володимиром Зеленським ще у грудні 2019 року законопроєкт про подвійне громадянство №2590 і більше до нього не поверталася.

Фото: ua.depositphotos.com