Зеленський анонсував внесення законопроєкту про множинне громадянство

У понеділок, 22 січня, президент України Володимир Зеленський внесе в Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство.

Про це він заявив під час привітання українців з Днем Соборності, передають Українські новини.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - заявив він.

Як зазначив Зеленський, це дасть можливість мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян Росії.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", - додав президент.

Нагадаємо, під час прес-конференції у кінці грудня 2023 року Володимир Зеленський наголосив на тому, що вважає потрібним для України запровадити можливість множинного громадянства, зокрема задля втримання в українському громадянстві вихідців з України, що вже осіли в інших країнах.

Ще у жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що запровадження множинного громадянства має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Натомість, за його словами, така політика не має стосуватися недружніх Україні країн.

Законодавство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна із законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня 2023 року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.

Законопроєкт про друге громадянство від "Слуг народу"

У січні 2021 року депутати від партії "Слуга народу" вже пропонували Раді легалізувати в Україні друге громадянство.

Депутати Верховної Ради Олег Дунда, Олександр Аліксійчук та Дмитро Мікіша пропонували парламенту передбачити можливість наявності іноземного громадянства у громадян України. Відповідний законопроєкт №4640 вони внесли до Ради 25 січня 2021 року.

У пояснювальній записці до документа автори пояснили, що це питання залишається неврегульованим українським законодавством, а запропоновані зміни могли б надати громадянам можливість для добровільної легалізації наявності іноземного громадянства (підданства) без загрози національним інтересам та суверенітету України.

Крім того, на думку нардепів, ухвалення такого закону також сприяло б покращенню та посиленню зв'язків української діаспори та емігрантів з України з історичною батьківщиною.

Однак 6 вересня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду.

Зазначимо, що у травні 2020 року Рада без голосування відклала розгляд поданого президентом Володимиром Зеленським ще у грудні 2019 року законопроєкт про подвійне громадянство №2590 і більше до нього не поверталася.