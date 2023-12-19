"Не всім обов'язково жити в Україні": Зеленський пояснив позицію на підтримку множинного громадянства

Президент Володимир Зеленський вважає потрібним для України запровадити можливість множинного громадянства, зокрема задля втримання в українському громадянстві вихідців з України, що вже осіли в інших країнах.

Про це він розповів під час пресконференції. Натомість глава держави дав зрозуміти, що наразі реалізовувати таку ініціативу рано і у влади готової відповідної концепції немає. Наводимо думку президента дослівно.

Напевно, треба думати про множинне громадянство. Відповідні закони є у країнах Європейського союзу, а ми історично в найближчому майбутньому там будемо - в ЄС. Тому я не бачу нічого поганого в таких позиціях сьогодення. Про множинне громадянство я говорив ще на початку повномасштабної війни, це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально.

Я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів - це точно - у світі, і не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, є свої сім'ї, хтось народився в Канаді, в Сполучених Штатах. Але дати їм можливість підтримати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнеси тут і сплачувати якісь податки - все це точно йде в плюс Україні.

І тому над цим треба думати. Тільки момент важливий: не треба перегріти це питання, але й зарано також не можна. Є тонкі питання в множинному громадянстві.

Я б хотів, щоби нас люди за кордоном, особливо жінки й діти почули, що коли вони працевлаштовуються тощо, знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не поспішали відмовлятися від громадянства нашої держави. І це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково, напевно, вирішує це питання.

Нагадаємо що ще у жовтні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що запровадження множинного громадянства має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Натомість, за його словами, така політика не має стосуватися недружніх Україні країн.

Що каже законодаство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянство іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна з законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня цього року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.