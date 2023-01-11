Політики та священники з другим громадянством РФ будуть позбавлені українського і мають жити у РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські політичні та релігійні діячі, що мають, окрім українського, ще російське громадянство, повинні залишитися лише з останнім та жити саме в Росії.

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Про це він заявив на пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою, відповідаючи на запитання щодо його рішень про позбавлення українського громадянства чотирьох депутатів Верховної Ради та 13 священників Української православної церкви. При цьому він заявив, що причина рішень щодо для деяких з них була іншою, ніж наявність другого громадянства.

"Два списка, про які ви сказали... Я думаю, що ви просто не про всіх знаєте - і слава богу, бо було б більше запитань. Але тим не менш є люди, які позбавлені громадянства згідно українського законодавства, Конституції України. Частина цих людей позбавлена дійсно через те, що у них громадянство іншої держави. Я б сказав, максимальна більшість цих людей", - сказав глава держави.

За його словами, всі інші подробиці він розкривати не може, оскільки йдеться про "деталі, якими забезпечує безпеку в нашій державі Служба безпеки України". При цьому Зеленський запевнив, що подальші ймовірні рішення про позбавлення громадянства не стосуватимуться "патріотичних громадян нашої держави".

Натомість президент дав зрозуміти, що щодо людей з російським громадянством обов'язково буде проведено роботу з позбавлення їх українського, і виступив за те, щоб вони проживали саме в Росії.

"Що стосується того, як бути далі. Наше завдання - щоб усі люди, які сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу, обов'язково мали громадянство одне – РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський повідомив, що позбавив українського громадянства позафракційних депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (обрані від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" та Андрія Деркача (обраний як мажоритарник-самовисуванець).

Позбавлення громадянства є однією з підстав для позбавлення їх мандатів у парламенті. При цьому Медведчука, який з травня 2021 року перебував під домашнім арештом, а з квітня 2022 року - під вартою, 22 вересня було передано до Росії в рамках обміну на 200 українських військовослужбовців.

Сам Медведчук станом на жовтень 2021 року заявляв, що не має і не мав іншого громадянства. У квітні 2022 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Медведчук не є громадянином РФ, аби його можна було обміняти на полонених українських військових.

Після рішення про позбавлення Медведчука українського громадянства Пєсков 11 січня заявив, що "не може сказати нічого" стосовно наявності у політика російського громадянства. Зеленський же на пряме запитання на пресконференції у середу про те, чи залишився тепер Медведчук апатридом, прямо не відповів.