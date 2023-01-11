Политики и священники со вторым гражданством РФ будут лишены украинского и должны жить в РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские политические и религиозные деятели, имеющие кроме украинского еще и российское гражданство, должны остаться только с последним и жить именно в России.

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Об этом он заявил на пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой, отвечая на вопрос о его решениях о лишении украинского гражданства четырех депутатов Верховной Рады и 13 священников Украинской православной церкви. При этом он заявил, что причина решений в отношении некоторых из них была иной, чем наличие второго гражданства.

"Два списка, о которых вы сказали... Я думаю, что вы просто не обо всех знаете - и слава богу, потому что было бы больше вопросов. Но тем не менее есть люди, лишенные гражданства согласно украинскому законодательству, Конституции Украины. Часть этих людей лишены действительно из-за того, что у них гражданство другого государства. Я бы сказал, максимальное большинство этих людей", - сказал глава государства.

По его словам, все остальные подробности он раскрывать не может, поскольку речь идет о "деталях, которыми обеспечивает безопасность в нашем государстве Служба безопасности Украины". При этом Зеленский заверил, что дальнейшие вероятные решения о лишении гражданства не будут касаться "патриотических граждан нашего государства".

В то же время президент дал понять, что в отношении людей с российским гражданством обязательно будет проведена работа по лишению их украинского, и выступил за то, чтобы они проживали именно в России.

"Что касается того, как быть дальше. Наша задача - чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, обязательно имели гражданство одно - РФ, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, что это совершенно справедливо", - подчеркнул он.

Напомним, что накануне Зеленский сообщил, что лишил украинского гражданства внефракционных депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина (избраны от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Андрея Деркача (избран как мажоритарщик-самовыдвиженец).

Лишение гражданства является одним из оснований для лишения их мандатов в парламенте. При этом Медведчук, находившийся с мая 2021 года под домашним арестом, а с апреля 2022 года - под стражей, 22 сентября был передан России в рамках обмена на 200 украинских военнослужащих.

Сам Медведчук по состоянию на октябрь 2021 года заявлял, что у него нет и не было другого гражданства. В апреле 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Медведчук не является гражданином РФ, чтобы его можно было обменять на пленных украинских военных.

После решения о лишении Медведчука украинского гражданства Песков 11 января заявил, что "не может сказать ничего" о наличии у политика российского гражданства. Зеленский же на прямой вопрос на пресс-конференции в среду о том, остался ли теперь Медведчук апатридом, прямого ответа не дал.