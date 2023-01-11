Рада лишит мандатов еще 4 депутатов, — Арахамия

На ближайшее заседание Верховной Рады запланировано рассмотрение вопроса о лишении мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Нардепы поддержат это решение, сообщил 11 января в Telegram глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

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"Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах. Ведь это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам независимо от названия партии", — отметил он, не уточнив фамилию этих депутатов.

В то же время спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в своем Facebook проинформировал, что в парламент поступил Указ Президента Украины о потере гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов.

"И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины, а не произвольных прихотей тех или иных групп в пределах парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Ради, но и предохранителем от их обжалования в суде", - резюмировал он.

Напомним, 10 января Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответственно.

Медведчука передали России в рамках состоявшегося 21 сентября 2022 года обмена. Перед этим он предоставил следствию достаточно информации для доказывания его вины, а сам обмен не препятствует судебному разбирательству дел против него и был произведен в соответствии с нового закона о порядке освобождения лиц, идущих на обмен.

Рената Кузьмина и Андрея Деркача также подозревают в госизмене. В частности, по информации ГБР, Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы, которые вредили Украине.