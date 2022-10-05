Народному депутату Ренату Кузьмину объявлено о подозрении в государственной измене

Народный депутат Украины из политической партии "ОПЗЖ" накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что и. о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину.

В рамках досудебного расследования работники ДБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Напомним, Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 сентября отклонил апелляционную жалобу партии "ОПЗЖ", окончательно подтвердив запрет ее деятельности .