За войну нардеп от ОПЗЖ Столар обогатился на 56 миллионов – расследование Бигус.инфо

Нардеп от ОПЗЖ Столар, выехавший перед началом полномасштабного российского вторжения, увеличил свое состояние на 56 миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании bihus.info: "Как соратник Медведчука получает миллионы из бюджета во время войны".

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По информации журналистов-расследователей нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, перед полномасштабным российским вторжением переехавший в Ниццу, продолжает получать миллионы гривен благодаря украинцам.

"Фирмы Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, продолжают приносить ему миллионы. К примеру, только компания "Передовые технологии плюс", которая сдает в аренду помещение в Парусе после начала полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 миллионов гривен", - говорится в сюжете.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Александр Черненко заявил, что бизнес-партнер Медведчука, депутат от ОПЗЖ Вадим Столар боится экстрадиции из-за границы, поэтому начал притворяться благотворителем.