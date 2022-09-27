За війну нардеп від ОПЗЖ Столар збагатився на 56 мільйонів – розслідування Бігус.інфо

Нардеп від ОПЗЖ Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні bihus.info: “Як соратник Медведчука отримує мільйони з бюджету під час війни”.

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За інформацією журналістів-розслідувачів нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який перед повномасштабним російським вторгненням переїхав до Ніцци, продовжує отримувати мільйони гривень завдяки українцям.

"Фірми Столара що займаються здачею нерухомості продовжують приносити йому мільйони. Для прикладу, тільки компанія "Передові технології плюс", яка здає в оренду приміщення у “Парусі” після початку повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 мільйонів гривень", - йдеться в сюжеті.

Як повідомлялось раніше, екс-нардеп Олександр Черненко заявив що бізнес-партнер Медведчука, депутат від ОПЗЖ Вадим Столар боїться екстрадиції з-за кордону, тому почав вдавати з себе благодійника.