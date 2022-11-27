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Политика
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Рада может лишить мандатов 10 нардепов, выехавших из Украины

Рада может лишить мандатов 10 нардепов, выехавших из Украины
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Верховная Рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, выехавших из Украины во время полномасштабной войны с Россией, не вернувшись к работе в парламенте.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Стефанчук рассказал, что этих депутатов уволили с занимаемых в Раде должностей. Также им не выплачивают заработную плату.

"Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто", - сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Конституции Украины четко прописаны основания для лишения мандата депутата:

  1. Сложение полномочий по личному заявлению.
  2. Вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа.
  3. Признание депутата судом недееспособным или безвестно отсутствующим.
  4. Прекращение его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.
  5. Если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены.
  6. Невхождение нардепа, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода депутата из состава такой фракции.
  7. Смерть депутата.

Верховная Рада не может принять решение, которое не прописано в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.

По словам Стефанчука, мандат можно забрать у депутатов в случае выявления у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.

Стефанчук добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, которые находятся в Европе, но для этого нужно решение суда.

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