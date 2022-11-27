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Рада може позбавити мандатів 10 нардепів, які виїхали з України
Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних депутатів, які виїхали з України під час повномасштабної війни з Росією, не повернувшись до роботи у парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Стефанчук розповів, що цих депутатів звільнили з посад, які вони займали у Раді. Також їм не виплачують заробітну плату.
"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", - сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Конституції України чітко прописані підстави для позбавлення мандату депутата:
- Складення повноважень за особистою заявою.
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Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа.
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Визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім.
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Припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.
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Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто.
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Невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції.
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Смерть депутата.
Верховна Рада не може прийняти рішення, що ґрунтується на підставах, які не прописані у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.
За словами Стефанчука, мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.
Стефанчук додав, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі, але для цього потрібне рішення суду.
Нагадаємо, що СБУ знайшла у чергової єпархії УПЦ (МП) методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.