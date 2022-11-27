Рада може позбавити мандатів 10 нардепів, які виїхали з України

Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних депутатів, які виїхали з України під час повномасштабної війни з Росією, не повернувшись до роботи у парламенті.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Стефанчук розповів, що цих депутатів звільнили з посад, які вони займали у Раді. Також їм не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", - сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У Конституції України чітко прописані підстави для позбавлення мандату депутата:

Складення повноважень за особистою заявою. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа.

Визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім.

Припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.

Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто.

Невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції.

Смерть депутата.



Верховна Рада не може прийняти рішення, що ґрунтується на підставах, які не прописані у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.

За словами Стефанчука, мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

Стефанчук додав, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі, але для цього потрібне рішення суду.

Нагадаємо, що СБУ знайшла у чергової єпархії УПЦ (МП) методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.