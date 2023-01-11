Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів, — Арахамія

На найближче засідання Верховної Ради запланували розгляд питання позбавлення мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Нардепи підтримають це рішення, повідомив 11 січня в Telegram голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

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"Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії", — зазначив він, не уточнивши прізвище цих депутатів.

Водночас спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в своєму Facebook проінформував, що до парламенту надійшов Указ Президента України про втрату громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень саме цих народних депутатів.

"І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту. Прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді", — резюмував він.

Нагадаємо, 10 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

Медведчука передали Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня 2022 року. Перед цим він надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.

Рената Кузьміна та Андрія Деркача також підозрюють у держзраді. Зокрема, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.