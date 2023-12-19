"Не всем обязательно жить в Украине": Зеленский объяснил позицию в поддержку множественного гражданства

Президент Владимир Зеленский считает нужным для Украины введение возможности множественного гражданства, в частности для удержания в украинском гражданстве выходцев из Украины, уже осевших в других странах.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции. При этом глава государства дал понять, что сейчас реализовывать такую инициативу рано и у власти соответствующей готовой концепции нет. Приводим мнение президента дословно.

Наверное, нужно думать о множественном гражданстве. Соответствующие законы есть в странах Европейского союза, а мы исторически в ближайшем будущем там будем – в ЕС. Поэтому я не вижу ничего плохого в таких нынешних позициях. О множественном гражданстве я говорил еще в начале полномасштабной войны, это было в нашей программе. Я действительно считаю, что это нормально.

Я считаю, что украинцев действительно 60 миллионов – это точно – в мире, и не всем обязательно жить в Украине. У них есть история, есть свои семьи, кто-то родился в Канаде, в Соединенных Штатах. Но дать им возможность поддержать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать, открывать бизнесы здесь и платить какие-то налоги – все это точно идет в плюс Украине.

И потому над этим надо думать. Только момент важен: не надо перегревать этот вопрос, но и слишком рано тоже нельзя. Есть тонкие вопросы во множественном гражданстве.

Я бы хотел, чтобы нас люди за границей, особенно женщины и дети услышали, что когда они трудоустраиваются и так далее, обретают новую жизнь, чтобы они все же не спешили отказываться от гражданства нашего государства. И это важно. Я думаю, что таких людей нам нельзя терять. И множественное гражданство отчасти, наверное, решает этот вопрос.

Напомним, что еще в октябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что введение множественного гражданства должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества. По его словам, такая политика не должна касаться недружественных Украине стран.

Что говорит законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "існує єдине громадянство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако получение другого гражданства определено как одно из законных оснований для утраты гражданства Украины.

В конце апреля этого года Конституционный суд начал рассмотрение дела об официальном толковании статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. На сегодня решение по нему еще не принималось.