Зеленский анонсировал внесение законопроекта о множественном гражданстве

В понедельник, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Об этом он заявил во время поздравления украинцев с Днем Соборности, передают "Українські новини".

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - заявил он.

Как отметил Зеленский, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто сражается за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой", - добавил президент.

Напомним, во время пресс-конференции в конце декабря 2023 года Владимир Зеленский отметил, что считает нужным для Украины ввести возможность множественного гражданства, в частности для удержания в украинском гражданстве выходцев из Украины, которые осели в других странах.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что введение множественного гражданства должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества. По его словам, такая политика не должна касаться недружественных Украине стран.

Законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако приобретение другого гражданства определено как одно из законных оснований потери гражданства Украины.

В конце апреля 2023 года Конституционный суд приступил к рассмотрению дела относительно официального толкования статьи 4 Конституции, открытого по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение по нему еще не принималось.

Законопроект о втором гражданстве от "Слуг народа"

В январе 2021 года депутаты от партии "Слуга народа" уже предлагали Раде легализовать в Украине второе гражданство.

Депутаты Верховной Рады Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагали парламенту предусмотреть возможность наличия иностранного гражданства у граждан Украины. Соответствующий законопроект №4640 они внесли в Раду 25 января 2021 года.

В пояснительной записке к документу авторы объяснили, что этот вопрос остается неурегулированным украинским законодательством, а предложенные изменения могли бы предоставить гражданам возможность добровольной легализации наличия иностранного гражданства (подданства) без угрозы национальным интересам и суверенитету Украины.

Кроме того, по мнению нардепов, принятие такого закона также способствовало бы улучшению и усилению связей украинской диаспоры и эмигрантов из Украины с исторической родиной.

Однако 6 сентября 2022 года законопроект был снят с рассмотрения.

Отметим, что в мае 2020 года Рада без голосования отложила рассмотрение поданного президентом Владимиром Зеленским еще в декабре 2019 года законопроекта о двойном гражданстве №2590 и больше к нему не возвращалась.