Українці в окупації зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України: як це зробити

Український уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Йдеться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території.

У відомстві зазначають, що багато наших громадян на тимчасово окупованих територіях або територіях ведення бойових дій втратили або не отримали паспорти.

Так, згідно з порядком тимчасове посвідчення громадянина України оформлюватимуть органи ДМС на підставі звернень:

одного з батьків (усиновлювачів);

опікунів, піклувальників або інших законних представників;

одного з подружжя;

повнолітніх дитини або онука/онуки;

рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Оформлення тимчасового посвідчення громадянина України можливе для таких осіб:

які втратили паспорт громадянина України, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта (в тому числі закордонного) в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС;

для осіб до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

"Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятиметься безоплатно протягом 15 робочих днів із дня подання заяви-анкети. Готовий документ надсилатиметься до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції з метою передачі його законному представнику або члену сімʼї", - повідомили у міністерстві, додавши, що представник передасть документ людині, на імʼя якої оформлене таке тимчасове посвідчення.

Паспортизація на ТОТ

Росіяни продовжують політику терору та залякування місцевого населення на окупованих територіях і погрожують відбирати дітей у батьків, якщо вони не отримають паспорт РФ.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду "правоохоронців" в селах обмежуються пересування місцевого населення.

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