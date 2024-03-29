З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорту

З 1 квітня 2024 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів тепер складатиме 958 грн.

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Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Зазначається, що через зміну вартості бланків зросте і загальна вартість оформлення цього документа.

Так, якщо вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав до 31.03.2024 року складала 1496 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка), то з 01.04.2024 вона буде складати 1598 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка).

В свою чергу вартість виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів до 31.03.2024 року складала 856 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка). З 01.04.2024 вона буде складати 958 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка).

У Державній міграційній службі наголошують, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Нагадаємо, з 15 травня 2023 року окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки або законні представники можуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.

Додамо, що з 1 січня 2024 року збільшилась вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Також з 1 січня 2024 року зросла вартість послуг Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС.

Згідно з Постановою від 27 грудня 2023 р. № 1386, видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами збільшиться з 26 гривень до 230 гривень, прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень, прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень, а реєстрація авто - з 200 гривень до 350 гривень.

Крім того, 28 березня у німецькому Мюнхені розпочав свою роботу мобільний підрозділ ДП "Документ". Це третя локація в Німеччині, де українці можуть обміняти чи відновити втрачені документи і посвідчення водія.

Фото: ua.depositphotos.com