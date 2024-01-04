З 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства

З 1 січня 2024 року збільшилась вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це стало відомо з пресрелізу Міністерства внутрішніх справ України.

У пресцентрі пояснюють, що це пов'язано з тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

Важливо відзначити, що громадяни України, які сплатили вартість адмінпослуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, зможуть отримати документи за старою ціною.

Ілюстрація: Міністерство внутрішніх справ України

Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31 грудня 2023 року, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Ілюстрація: Міністерство внутрішніх справ України

Зростання вартості видачі водійських прав, складання іспитів та реєстрації авто

З 1 січня 2024 року також зросте вартість послуг Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС.

Згідно з Постановою від 27 грудня 2023 р. № 1386, видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами збільшиться з 26 гривень до 230 гривень, прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень, прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень, а реєстрація авто - з 200 гривень до 350 гривень.