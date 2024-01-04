С 1 января выросла стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверения личности без гражданства

С 1 января 2024 года увеличилась стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.

Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства внутренних дел Украины.

В пресс-центре объясняют, что это связано с тем, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Важно отметить, что граждане Украины, уплатившие стоимость админуслуг и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, смогут получить документы по старой цене.

Иллюстрация: Министерство внутренних дел Украины

Те, кто оплатил админуслуги до 31 декабря 2023 года, но заявление для оформления документов еще не подал, будет осуществлять оплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Иллюстрация: Министерство внутренних дел Украины

Рост стоимости выдачи водительских прав, сдачи экзаменов и регистрации авто

С 1 января 2024 года также увеличится стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД.

Согласно Постановлению от 27 декабря 2023 г. № 1386, выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами увеличится с 26 гривен до 230 гривен, принятие теоретического экзамена — с 13 гривен до 250 гривен, принятие практического экзамена — с 13 гривен до 420 гривен, а регистрация авто – с 200 гривен до 350 гривен.