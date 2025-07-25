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Курс валют на 26-27 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,77 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,10 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,54 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,63/41,70 грн
|Євро
|49,06/49,25 грн
|Злотий
|11,40/11,55 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 25 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,45/49,45
|Ощадбанк
|41,57/41,97
|48,70/49,60
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,70/49,40
|11,37/11,67
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,80/49,30
|11,70/11,60
|Райффайзен
|41,67/41,92
|48,75/49,16
Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.