Курс валют на 26-27 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 липня.

Курс долара

1 долар США – 41,77 грн.

Курс євро

1 євро – 49,10 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,54 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,63/41,70 грн Євро 49,06/49,25 грн Злотий 11,40/11,55 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 48,45/49,45 Ощадбанк 41,57/41,97 48,70/49,60 11,05/11,65 ПУМБ 41,50/42,10 48,70/49,40 11,37/11,67 Укргазбанк 41,50/41,95 48,80/49,30 11,70/11,60 Райффайзен 41,67/41,92 48,75/49,16

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.