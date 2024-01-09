Белый дом провел встречу с руководителями оборонных компаний США по производству оружия для Украины

В понедельник, 8 января, представители Белого дома встретились с руководителями компаний технологических и оборонных отраслей, чтобы обсудить производство оружия для Украины.

Об этом агентству Reuters рассказали представители администрации.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, включая беспилотные летательные аппараты, на том, как им противодействовать, а также на решении проблемы разминирования", - сообщил один из чиновников журналистам.

Организатором встречи был председатель Совета нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан. По словам другого представителя администрации, целью встречи было добиться "восстановления акцента на оказании помощи Украине в преодолении ключевых технологических проблем, которые, как они определили, тормозят их прогресс и динамику на поле боя".

На встрече присутствовали представители компаний Fortem Aerospace, Palantir Technologies, Anduril Industries Inc, Skydio и другие.

Представители администрации отметили, что любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без пакета дополнительной помощи на сумму свыше $100 млрд, который включает около $50 млрд новой помощи в сфере безопасности для Украины и который должен быть одобрен Конгрессом.

Чиновники заявили, что встреча в понедельник дала им возможность узнать новые возможности этого сектора американской промышленности, надеясь, что правительство сможет способствовать внедрению этих инноваций в Украину.

Проблемы с помощью для Украины

В начале января 2024 года Белый дом заявил об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что перед Новым годом США передали Украине последний пакет помощи, на который было финансирование – $250 млн.

Комментируя массированный обстрел Украины Россией в ночь на 29 декабря, президент США Джо Байден отметил необходимость как можно скорее одобрить дополнительную помощь для Киева в борьбе с агрессором.

Напомним, 22 декабря Джо Байден подписал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные $886 млрд на оборонные нужды США в 2024-м фискальном году. При этом для помощи Украине предполагается выделить $300 млн.

Законопроект продолжает Инициативу содействия безопасности Украины, позволяя выделить $300 млн на программу помощи в финансовом году, который истекает 30 сентября 2024 года. Однако эта цифра в $300 млн является каплей в море по сравнению с $61 млрд, которые Байден просил одобрить у Конгресса для помощи Киеву в борьбе с российским вторжением, которое началось в феврале 2022 года. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.

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