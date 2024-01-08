Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить "шатдаун"

В воскресенье, 7 января, Конгресс США принял двухпартийное соглашение о финансировании работы правительства в 2024, которое станет "шагом" на пути к избеганию “шатдауна”.

Об этом пишет Reuters.

Как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере $1,6 триллиона.

Общая цифра включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на расходы, не связанные с обороной.

Бюджет США на 2024 год финансовый год, который уже начался 1 октября прошлого года, до сих пор остается не принятым в полной мере. Законодатели не смогли согласовать 12 законопроектов, которые собственно и формируют государственный бюджет – главным образом из-за разногласий по расходам.

Для того чтобы избежать новой угрозы «правительственного шатдауна» часть бюджета должна быть принята до 19 января, другая часть – до 2 февраля.

8 января Конгресс возвращается к работе после рождественского перерыва.

Байден призвал республиканцев перестать блокировать $61 млрд для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что это соглашение "приближает США к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты".

Байден после избежания угрозы "шатдауна" призвал республиканцев перестать блокировать $61 млрд для Украины.

"Соглашение открывает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу и будут свободны от любой экстремальной политики. Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос", — подчеркнул президент.

Заметим, что оборонная часть бюджета США уже была подписана президентом Джо Байденом в прошлом месяце в законе об оборонных расходах — она содержит 300 миллионов долларов для Украины.

Однако эта цифра в 300 млн является каплей в море по сравнению с 61 миллиардом долларов, которые Байден просил Конгресс одобрить для помощи Киеву в борьбе с начавшимся в феврале 2022 года российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное усиление иммиграционного законодательства.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

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