Українська зброя проти КАБів, системи Patriot та замала кількість обіцяних F-16: кілька тез з інтерв’ю Зеленського

Під час візиту на Чернігівщину президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю, в якому розповів про те, скільки винищувачів F-16 цьогоріч отримає Україна, про кількість систем Patriot, які необхідні, щоб повністю закрити українське небо, а також – анонсував розробку вітчизняної зброї проти КАБів, якими РФ в останній час атакує прикордонні області.

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Обіцяні F-16 – лише десята частина від того, що потрібно

Цього року партнери нададуть Україні лише 10% літаків F-16, які необхідні Україні для створення сучасного повітряного флоту і цього однозначно замало для перемоги над тією кількістю ворожих бортів, котру застосовують окупанти.

За його словами, для того, щоб ефективно протидіяти ворожим атакам необхідно застосовувати комбінований підхід. Тобто, використовувати і літаки, і системи протиповітряної оборони.

"Тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, та [кількість літаків], яку нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен... Якщо боротися в небі, то боротись і перемагати, а не просто – "у нас є F-16". Ні, цього замало", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби Україна отримала всю необхідну кількість літаків, то встановила б домінування у небі і перемогла ту кількість російських літаків, котрі застосовуються проти України.

"Ми точно знаємо, якою кількістю [літаків] вони б'ють по нас, скільки вони використовують – нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% цього року буде. Тому я сказав про комбінований [підхід] – не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО – так можна", – підсумував він.

Додамо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.

Системи Patriot. Скільки їх потрібно

За словами Зеленського, Україні потрібно 25 комплексів протиповітряної оборони Patriot, аби повністю закрити небо. При чому, у кожному комплексі має бути по шість-вісім батарей. А разом із західними винищувачами це дасть абсолютну перевагу у повітрі.

"Щоб закрити Україну повністю … бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній... Не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи… Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано", – заявив президент.

За його словами, ці 25 систем у поєднанні з усіма іншими системами, які наразі має держава, дозволить закрити повітряний простір навіть над тими областями, куди "не прилітає або майже не прилітає".

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", – сказав президент 17 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції.

Проти КАБів розробляється вітчизняна зброя

В останній час росіяни почали значно частіше застосовувати керовані авіаційні бомби для атак на прикордонні області, особливо Сумську та Харківську. Вони модернізували їх, щоб збільшити дальність польоту.

Президент вважає, що для протидії російським керованим авіабомбам спрацьовує лише комбінований підхід з поєднанням ППО, винищувачів та ще однієї зброї вітчизняної розробки.

Зеленський додав, що в Україні розробляється вітчизняна зброя проти КАБів, але яка саме уточнювати не став.

"Ми можемо розраховувати на комбінований захист. На сьогодні проти КАБів тільки один формат спрацьовує – це системи ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш російські носії – і воно спрацювало, і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів. Все ж таки ми збили дуже багато їх носіїв", – заявив він.