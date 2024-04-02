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Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку

Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідно до даного закону, представники ТЦК отримують право вручати повістки 25-річним чоловікам.

Згідно з прикінцевими положеннями, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років ще 30 травня 2023 року.

У Міністерстві оборони необхідність зменшення граничного віку пояснювали тим, що:

  • Прибуття призовників до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарських комісій. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
  • Тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.
Автор:
Тетяна Гойденко