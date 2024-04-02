Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідно до даного закону, представники ТЦК отримують право вручати повістки 25-річним чоловікам.

Згідно з прикінцевими положеннями, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років ще 30 травня 2023 року.

У Міністерстві оборони необхідність зменшення граничного віку пояснювали тим, що: