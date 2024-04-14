"Железный полигон". В Украине откроют центр испытаний для производителей оружия

В мае начнет работу "Железный полигон", где отечественные производители смогут проводить испытания собственных образцов оружия на любой стадии их готовности.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Андрей Лебеденко в интервью "Интерфакс-Украина".

Производители смогут опробовать образцы оружия

"Мы хотим создать полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его согласно методологии испытаний, обеспечить площадкой, соответствующими инструментами для оценки характеристик изделия, а также поможет ему получить всю необходимую помощь в оформлении документов", - отметил он. Лебеденко.

По его словам, это общий проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Он заявил, что на "Железном полигоне" производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности. При этом коммуникации по резервированию времени и дате испытаний будут обеспечивать ВСУ.

Как сообщил Лебеденко, планируется, что полигон заработает уже в мае.

При этом заместитель главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что действующая система предусматривает более сложные процедуры по оформлению доступа к испытаниям на полигонах для частных производителей различных видов вооружения.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.