Міноборони розширило підготовку фахівців: школи БпЛА сертифікуватимуть операторів наземних роботів

Операторів наземних роботів готуватимуть у сертифікованих школах
Школи, які раніше займалися підготовкою пілотів безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримали право готувати та сертифікувати операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) та інструкторів з підготовки.

Про це інформує Delo.ua з посилання на пресслужбу Міноборони.

Згідно з наказом Міністра оборони Дениса Шмигаля, розширення повноважень дозволяє цим сертифікованим школам самостійно розробляти програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для нових спеціальностей.

Це нововведення має ключове значення, оскільки дозволить системі підготовки оперативно адаптовувати навчальні програми з урахуванням стрімких технологічних змін та появи нових зразків НРК.

Навчання для військових та цивільних

Пройти таку спеціалізовану підготовку зможуть як військовослужбовці, так і цивільні особи. Для громадян, які ще не є військовими, передбачена можливість отримати ваучер на навчання від військової частини.

Після успішного проходження курсу в сертифікованій школі, кандидат зможе мобілізуватися безпосередньо на здобуту спеціальність оператора НРК.

При цьому Збройні Сили України здійснюватимуть контроль за якістю підготовки, а Міноборони забезпечить відповідність програм вимогам Сил оборони.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Тетяна Бесараб