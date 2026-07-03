В Україні затвердили нові правила залучення іноземних добровольців у ЗСУ: хто матиме право привозити бійців

Кабмін затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили добровільне бажання долучитися до захисту України.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, це рішення є черговим етапом масштабної реформи рекрутингу, що реалізується за завданням президента України.

Головна мета нововведення — масштабувати залучення мотивованих іноземних громадян, створити для них прозорий механізм супроводу, системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військовослужбовців.

Затверджена процедура чітко регламентує весь логістичний шлях добровольця, починаючи від поїздки в Україну і закінчуючи безпосереднім укладенням контракту на військову службу.

Відтепер увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами:

Працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства . До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн.

. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн. Після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах — від оформлення документів до укладення контракту.

— від оформлення документів до укладення контракту. Компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг — 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.

за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно. Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

Для самих добровольців фінальний етап залишається незмінним. Після прибуття вони проходитимуть стандартні перевірки, ВЛК та обов'язкову базову загальновійськову підготовку. До Сил оборони іноземці долучатимуться на абсолютно тих самих умовах та з тими ж правами, що й українські військовослужбовці.

Нагадаємо, система рекрутингу до Сил оборони України дозволяє кандидатам обирати військову спеціальність, що відповідає їхнім навичкам. Це дає змогу використовувати цивільний досвід як базу для ефективної служби. У січні та лютому 2026 року найпопулярнішими напрямками стали 5 спеціальностей. Кожен третій доброволець обрав фах оператора БпЛА.