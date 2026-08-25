Половина малого бізнесу в РФ заявила про падіння виторгу через кризу попиту та кредитів

Половина підприємств малого, середнього та мікробізнесу в Росії зафіксувала скорочення свого виторгу за підсумками опитування у липні. Водночас про зростання доходів змогли повідомити лише 21% компаній, а аналітики ринку оцінюють поточну ситуацію зі збутом як критичну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Очікування підприємців також погіршуються. Частка компаній, які прогнозують подальше падіння продажів, збільшилася з 34% до 37%, що є піковим показником за останні 3,5 року. Компонента продажів в індексі ділової активності малого і середнього бізнесу RSBI опустилася до найнижчого рівня з початку 2023 року, а сам індекс уже три місяці поспіль тримається нижче межі у 50 пунктів.

Причини стиснення ринку та скорочення замовлень

Головним чинником тиску на малий бізнес залишається жорстка монетарна політика російського Центробанку, який утримує високу ключову ставку для штучного охолодження економіки. Споживачі масово переходять у режим економії, через що бізнес не очікує відновлення купівельної спроможності у другому півріччі.

Додаткового удару по сектору завдає скорочення інвестиційних програм великих корпорацій. Малі й середні компанії втрачають підряди від промислових гігантів, стикаються із затримками оплат за постачання та зазнають додаткового навантаження через підвищення податків і зростання ПДВ.

Зростання дефолтів та закриття підприємств

Погіршення умов ведення бізнесу спровокувало масштабну кризу неплатежів. За даними рейтингових агентств, станом на 1 травня кожен шостий суб'єкт малого та середнього підприємництва із чинним кредитом мав прострочену заборгованість.

Частка проблемних позик у секторі зросла з 5,9% до 7,6%, а рівень дефолтності серед мікробізнесу сягнув 10%. Загальний обсяг кредитів малого та середнього бізнесу, за якими зафіксовано дефолт за останній рік, оцінюють у 0,5 трлн рублів.

Через вичерпання запасу фінансової міцності підприємства почали масово припиняти діяльність. Аналітики банківського сектору РФ констатують, що компанії закриваються через суто економічні причини, що вже спричинило повноцінну кризу бізнес-демографії в країні.

Нагадаємо, найбільший у Росії ритейлер електроніки закриває сотні магазинів і припиняє виплати продавцям. Мережа "М.Відео" зіткнулася з фінансовими проблемами на тлі падіння виторгу та збитків, через що почала затримувати розрахунки з партнерами маркетплейса.