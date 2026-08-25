Половина малого бизнеса в РФ заявила о падении выручки из-за кризиса спроса и кредитов

Половина предприятий малого, среднего и микробизнеса в России зафиксировала сокращение своей выручки по итогам опроса в июле. В то же время, о росте доходов смогли сообщить лишь 21% компаний, а аналитики рынка оценивают текущую ситуацию со сбытом как критическую.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Ожидания предпринимателей тоже ухудшаются. Доля компаний, прогнозирующих дальнейшее падение продаж, увеличилась с 34% до 37%, что является пиковым показателем за последние 3,5 года. Компонента продаж в индексе деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI опустилась до самого низкого уровня с начала 2023 года, а сам индекс уже три месяца держится ниже предела в 50 пунктов.

Причины сжатия рынка и сокращение заказов

Главным фактором давления на малый бизнес остается жесткая монетарная политика российского Центробанка, удерживающего высокую ключевую ставку для искусственного охлаждения экономики. Потребители массово переходят в режим экономии, поэтому бизнес не ожидает возобновления покупательной способности во втором полугодии.

Дополнительный удар по сектору наносит сокращение инвестиционных программ крупных корпораций. Малые и средние компании теряют подряды от промышленных гигантов, сталкиваются с задержками оплат за поставки и испытывают дополнительную нагрузку из-за повышения налогов и роста НДС.

Рост дефолтов и закрытие предприятий

Ухудшение условий ведения бизнеса спровоцировало масштабный кризис неплатежей. По данным рейтинговых агентств, на 1 мая каждый шестой субъект малого и среднего предпринимательства с действующим кредитом имел просроченную задолженность.

Доля проблемных ссуд в секторе выросла с 5,9% до 7,6%, а уровень дефолтности среди микробизнеса достиг 10%. Общий объем кредитов малого и среднего бизнеса, по которым зафиксирован дефолт за последний год, оценивается в 0,5 трлн рублей.

Из-за исчерпания запаса финансовой крепости предприятия начали массово прекращать деятельность. Аналитики банковского сектора РФ констатируют, что компании закрываются по сугубо экономическим причинам, что уже повлекло за собой полноценный кризис бизнес-демографии в стране.

Напомним, самый большой в России ритейлер электроники закрывает сотни магазинов и прекращает выплаты продавцам. Сеть "М.Видео" столкнулась с финансовыми проблемами на фоне падения выручки и убытков, из-за чего начала задерживать расчеты с партнерами маркетплейса.