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Росія зупинила видобуток на одному з найбільших родовищ алмазів через мільярдні збитки
Російська компанія "Алроса" призупинила видобуток алмазів на ряді родовищ, щоб скоротити витрати.
Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.
За словами гендиректора компанії Павла Мариничева, під заморожування потрапили в тому числі родовища дочірньої компанії "Алмази Анабара", яка є найбільшим підприємством у світі з алмазодобування на розсипних родовищах і видобуває 11% усіх алмазів групи "Алроса".
"Зупинили видобуток на найменш рентабельних наших родовищах... Ми оптимізуємо свої витрати", - пояснив Мариничев.
Він додав, що заходи щодо оптимізації було закладено до бюджету "Алроси" на поточний рік. Але їх може виявитися недостатньо: не виключено, що компанії доведеться вжити нових заходів щодо скорочення витрат, сказав топ-менеджер.
Вперше пішли в мінус
Цього року "Алроса", яка на третину належить "Росмайну", а ще на 25% - уряду Якутії, вперше за 6 років стала збитковою. За підсумками першого півріччя компанія втратила 9,5 млрд рублів ($116 565 000), згідно зі звітністю з МСФЗ.
Виручка "Алроси" рік до року скоротилася на 33%, показник EBITDA - на 61%, а вільний грошовий потік (різниця між надходженнями на рахунки та відтоком) став негативним. За півріччя касовий розрив у "Алроси" становив 16,9 млрд рублів ($207,36 млн), а за останні 12 місяців - 33,2 млрд ($407,4 млн).
"Алроса", яка знаходиться під західними санкціями з 2022 року, скоротила видобуток на 10%, до 29,8 мільйона каратів. А в цьому прогнозує спад ще на 13–16%, до 25–26 млн каратів.
Щоб зменшити витрати, минулого року "Алроса" скоротила зарплати працівників, які безпосередньо не залучені до видобування, на 10%, деяких перевела на неповний робочий день, а крім того, призупинила роботу на деяких родовищах. У червні "Алроса" вирішила законсервувати гірничі роботи на підприємстві "Севералмаз", що забезпечує близько 10% видобутку алмазів у країні.