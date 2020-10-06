Навальный рассказал об отравлении: "Я лег под ноги бортпроводника с намерением умирать"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого в конце сентября выписали из немецкой клиники Charite, рассказал, что первые признаки отравления он почувствовал уже на борту самолета из Томска в Москву. По его словам, он не чувствовал боли, но осознавал, что умирает.

Детали произошедшего политик рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Навального, в Новосибирске и Томске, где в конце августа он и его команда снимали видео в рамках расследования о местных депутатах, за их передвижениями следила полиция, но не вмешивалась в процесс. 20 августа, перед вылетом из Томска в Москву, в аэропорту и в начале полета, по словам политика, он все еще хорошо себя чувствовал.

"На 20-й минуте как-то мне перестало быть интересно смотреть "Рика и Морти" (комедийный научно-фантастический мультсериал — Delo.ua), и я чувствую, что холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение. Меня несколько людей спрашивали: "Каково это — умирать от Новичка?". Сложно объяснить, потому что это что-то такое, что ты не испытываешь никогда в обычной жизни... По тебе льется холодный пот, и ты что-то чувствуешь, — как-то так плохо совсем становится… Ощущение "я сейчас умру" накатывает и накатывает", — рассказал Навальный.

По его словам, он босиком пошел в туалет, где несколько раз умылся, после чего почувствовал, что самостоятельно выйти оттуда не сможет.

"Наиболее близкое описание — это дементор в "Гарри Поттере". Вот Джоан Роулинг пишет, что "дементор тебя целует — тебе не больно, а жизнь уходит". Абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — "я сейчас умру", — рассказал он, — Неожиданно для себя я поворачиваюсь к бортпроводнику и говорю: "Меня отравили, я сейчас умру". И просто ложусь ему под ноги. Бортпроводник на меня смотрит с легкой ухмылкой...Наверное, он подумал, что меня отравили томатным соком или макаронами, и, видимо, уже хотел сказать, что "мы не могли вас здесь ничем отравить". Но я уже ничего не слушал, лег под ноги с твердым намерением умирать".

По словам Навального, последнее, что он помнит — крики бортпроводников, после чего "все затихло".

Напомним, что немецкие эксперты, проанализировал результаты токсикологических тестов биологических образцов Навального, обнаружили в его организме нервнопаралитическое вещество из группы "Новичок".

Политик отмечает, что его могли отравить где угодно, но предполагает, что это произошло еще в гостинице Томска.

"Он ("Новичок" — Delo.ua) может быть в виде спрея, жидкости, контактного (вещества). Мы понимаем, что я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным. Значит, заражение произошло в гостинице. Потом прошло три или четыре часа, долгий период. То есть, если бы я выпил это, съел или вдохнул, я бы, конечно, "двинул кони" за полчаса-час, — рассказал Навальный, — Это могло произойти, когда я снимал рубашку с вешалки, дотронулся до вешалки — и "привет"; это могло быть на одежде, это могло быть где угодно. В этом смысл боевого химического оружия".

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала заявление, в котором подтвердила наличие следов вещества из группы "Новичок" в анализах Алексея Навального.

Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы со "схожими структурными характеристиками" как у веществ из списков 1.A.14 и 1.A.15 приложения по химическим веществам к Конвенции о запрете химоружия. Эти вещества принадлежат к группе "Новичок". Однако, как отметили в ОЗХО, обнаруженный у Навального ингибитор холинэстеразы не включен в список приложения.

Напомним, что самолет, в котором находился Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, а политика госпитализировали в токсикологический центр Больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1) Омска. Позднее стало известно, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом, сначала российские врачи не позволяли вывезти его в Германию. В немецкую клинику Charite его доставили только 22 августа.