Навального отравили веществом из группы "Новичок" — немецкие эксперты

В организме российского оппозиционного политика Алексея Навального обнаружено нервнопаралитическое вещество из группы "Новичок".

Об этом свидетельствуют результаты токсикологических тестов биологических образцов Навального, которые провела лаборатория Вооруженных сил Федеративной республики Германия (Бундесвер).

Как сообщает пресс-служба Федерального правительства, "тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервнопаралитического действия группы "Новичок" в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального".

Навальный был доставлен из России в Берлин для лечения 22 августа с симптомами отравления.

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Федеральный канцлер Ангела Меркель и федеральный министр финансов Олаф Шольц, федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер, федеральный министр юстиции Кристин Ламбрехт, федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Федерального канцлера профессор Хельге Браун обсудили это 2 сентября и согласовали дальнейшие шаги.

О результатах расследования МИД ФРГ проинформирует посла России.

В пресс-службе отмечают, что Федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели.

"Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в свете российского соглашения. Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует также парламентские группы в Бундестаге Германии", — говорится в сообщении.

Ранее врачи клиники "Шарите" сообщили, что в организме Алексея Навального обнаружены вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, что, по мнению медиков, вызвало интоксикацию. Конкретное вещество не было установлено, поэтому были назначены дополнительные исследования широкого спектра.

Действие отравляющего вещества, то есть подавление выработки холинэстеразы в организме, подтверждено многократно в независимых лабораториях.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. По данным "Медузы", политик возвращался из Сибири, куда летал, чтобы поддержать своих сторонников, собирающихся участвовать в местных выборах, и, по некоторым сведеньям, для съемок расследования о местных депутатах от провластной "Единой России".

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а Навального забрала скорая помощь. Политик был госпитализирован в токсикологический центр Больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1) Омска. Позднее стало известно, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром 22 августа Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

Напомним, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший британский премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список включены в том числе сотрудники ГРУ, "ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента" 4 марта 2018 года. Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.