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Банки 10 минут назад

Украинские госбанки закроют сотни своих отделений

Банки оптимизируют свою работу с учетом нынешних реалий

Фото: 1News Фото: 1News
Фото: 1News

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк, которые в 2019 году были лидерами по сокращению своей региональной сети, в текущем году закроют еще сотни отделений.

Об этом сообщает "Финансовый клуб" в проекте "50 ведущих банков Украины — 2020.

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По информации издания, к началу 2020 года у Ощадбанка оставалось 2,33 тысячи отделений, и в течение года он стремится сократить их до 1,8 — 2 тысяч.

"Это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которая сопровождается существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких небольших отделений на базе вновь созданного учреждения", — пояснил директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

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Половина закрытых в этом году банковских отделений в Украине приходится на "Ощадбанк"

В то же время, на сеть ПриватБанка, вторую по размеру — 1,93 тысяч офисов, в большей степени давит финансовый digital, чем желание повысить операционную эффективность.

"Процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания", — рассказал руководитель направления развития сети ПриватБанка Андрей Козловский.

Таким образом часть офисов закрывается, происходит передислокация отделений, их объединение, увеличение площади или изменение формата.

"Благодаря всем этим изменениям до конца года наша сеть уменьшится до 1,8 тысяч отделений", — подчеркнул он.

Ощадбанк в 2019 году закрыл 303 офиса (сеть сократилась на 11,5%), а ПриватБанк — 93 (на 4,6%). При этом региональные сети всех банков за 2019 год сократились на 507 отделений — до 8 002 подразделений.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк планирует сократить сеть своих отделений по Украине с 2 400 до 1 800 — 2 000.

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