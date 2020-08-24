Медики клиники "Шарите": Навального отравили

В организме оппозиционного российского политика Алексея Навального обнаружены вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, что, по мнению, медиков, вызвало интоксикацию.

Об этом говорится в исследовании врачей университетской клиники Шарите. Конкретное вещество еще не установлено, поэтому назначены дополнительные исследования широкого спектра.

Действие отравляющего вещества, то есть, подавление выработки холинэстеразы в организме, подтверждено многократно в независимых лабораториях.

В настоящее время Навальный получает антидот — атропин. Исход заболевания остается неопределенным, и, по утверждению медиков, долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. При этом оппозиционер находился в коме.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Врачи же пока не подтверждают версии об отравлении.

Утром 21 августа в Омск, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что ее мужа не позволяют транспортировать в Германию, хотя еще недавно врачи были не против этого. Она считает, что врачи тянут время, чтобы яд нельзя было отследить в организме.

Впоследствии врачи разрешили транспортировать Навального. Возникли проблемы и с установлением диагноза. Сошлись только на предыдущем — нарушение обмена веществ.

Сначала транспортная полиция сообщила родственникам, что в организме Навального якобы нашли опасный яд. За несколько часов врачи отрицали эту информацию. Выяснилось: вроде, яд — это обычное бытовое вещество, и его обнаружили не в организме, а на одежде и коже политика.

Как известно, Алексей Навальный — оппозиционный российский политик, который также ведет одноименный блог о коррупции в российской власти. Он принимал участие в выборах мэра Москвы в 2013 году. Тогда победил Сергей Собянин от правящей партии "Единая Россия", Навальный занял второе место с 27% голосов.

В 2014 году Навального и его брата Олега судили по так называемому делу "Ив Роше" о якобы хищении и легализации денег французской фирмы "Ив Роше Восток". Тогда Алексея приговорили к 3,6 годам условно, а его брата на такой же срок в тюрьму. Из-за этой судимости Алексея Навального не зарегистрировали на президентских выборах в России в 2018 году.

В июле 2019 года Навальный уже сообщал о попытке его отравить, когда он в очередной раз находился в СИЗО.

Во время Революции Достоинства в Украине Навальный поддержал протестующих.