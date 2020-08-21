Что с Навальным? Главные новости о состоянии российского оппозиционера

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный второй день находится в коме. Накануне, 20 августа, ему стало плохо в самолете и его экстренно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1 города Омска (РФ). Согласно последней версии, озвученной врачами, у политика нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Соратники и семья Навального предполагают, что его отравили и добиваются транспортировки политика в Германию.

Delo.ua рассказывает, что известно на данный момент.

Что произошло?

Алексей Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. По данным "Медузы", политик возвращался из Сибири, куда летал, чтобы поддержать своих сторонников, собирающихся участвовать в местных выборах, и, по некоторым сведеньям, для съемок расследования про местных депутатов от провластной "Единой России".

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, которая летела вместе с Навальным, он сказал ей, что плохо себя чувствует и попросил салфетку- у него была испарина. После этого он отошел в туалет, где и потерял сознание. Позднее в сети было опубликовано видео еще одного пассажира этого рейса, на котором слышно, что Навальный громко кричит (видео 18+).

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а Навального забрала скорая помощь. Политик был госпитализирован в токсикологический центр Больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1) Омска. Позднее стало известно, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда, 20 августа, омские медики заявили, что состояние Навального стабильно тяжелое и есть несколько диагнозов, которые проверяются. Не исключили они и отравление.

Отравление — это версия, которой придерживаются соратники и близкие политика. По информации его окружения, перед вылетом он чувствовал себя нормально, не употреблял алкоголь накануне (такая информация тоже появлялась), а перед вылетом выпил чай в аэропорту.

Врачи озвучили предварительный диагноз, но не разрешают перевезти политика в Германию

После того, как стало известно о состоянии здоровья политика, в Омск прилетела его жена Юлия Навальная, юрист и соратник Иван Жданов, а также лидер независимого "Альянса врачей", личный врач Анастасия Васильева. Главное их требование — перевезти Навального на лечение в Германию.

На следующий день, 21 августа, в Омск прибыл самолет с немецкими врачами, которые должны были доставить политика в клинику Charite в Берлине, однако омские медики не дают разрешение на его транспортировку, поскольку тот находится в нестабильном состоянии.

Кроме того, утром Жданов и Юлия Навальная заявили, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера, однако, что именно это было — им не сообщили.

Супруга Навального Юлия заявила, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, "чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Позднее, после врачебного консилиума главврач омской больницы Александр Мураховский выпустил обращение, в котором озвучил, что "основной рабочий диагноз" — нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови, когда Навальный находился в самолете.

Более того, он заявил, что обнаруженный химический компонент был взят не из биологических материалов Навального, а с поверхности кожи и одежды, и это "обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках". По его словам, по результатам химико-токсикологического исследования следов оксибутиратов и барбитуратов в организме Навального не обнаружено.

В то же время лечащий врач Навального Анастасия Васильева подчеркивает, что нарушение обмена вещество — это не диагноз, а состояние.

Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах https://t.co/PPh9PsiGOH — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020

Управление МВД России по Омской области сообщило, что специалисты их химической лаборатории провели исследования смывов с одежды, рук, ногтей, волос Навального, которые показали наличие вещества "2-этилгексил дифенил фосфат", относящегося к промышленным химическим веществам.

"При этом концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным. Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Тем не менее, информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам", — говорится в сообщении.

Позднее главврач омской больницы, в которой находится оппозиционер, Александр Мураховский сообщил, что очередной консилиум, в котором участвовали специалисты из Германии, пришел к выводу, что перелет для Навального будет рискованным, поэтому до стабилизации он будет находится в медицинском учреждении Омска.

Однако, как утверждает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, эта информация не отвечает действительности, а врачи из Германии пришли к выводу, что политик транспортабелен.

Скриншот: Twitter/Кира Ярмыш

Впрочем, около 19.00 21 августа сторонники Навального сообщили, что состояние политика стабильное и в течение нескольких часов его отправят в Германию под ответственность его супруги.

Реакция Кремля

Супруга Навального обнародовала обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировать политика в Германию. Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали официального обращения от представителей Навального о его транспортировке, но знают, что об этом были сообщения в соцсетях, передает "Медуза".

Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков сказал: "Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента". Он добавил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи".

Фото: Twitter/@navalny

Тем временем, в Организации объединенных наций выразили обеспокоенность происходящим с Навальным и заявили, что для его скорейшего и полноценного выздоровления важно, чтобы он получил необходимое лечение.

Кроме того, пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набила Массрали на брифинге в Брюсселе выразила надежду, что российская власть позволит транспортировать Навального для лечения за границей, как того хочет его семья.

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Напомним, 28 января 2018 года в Москве во время акции "Забастовка избирателей" полиция задержала Алексея Навального, который был организатором протестных мероприятий. Акция проводилась с целью убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный назвал решение ЦИК незаконным.