Российского оппозиционера Навального вывели из комы в клинике "Шарите"

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из комы в немецкой клинике "Шарите", где политик находится на лечении после отравления в РФ.

Об этом говорится в сообщении клиники, передает "Европейская правда".

По информации клиники, состояние здоровья Навального, который лечится в "Шарите" с 22 августа, улучшилось.

"Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментами, закончилась. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним говорят", — заявили в клинике.

При этом в "Шарите" не исключают, что тяжелое отравление будет иметь долгосрочные последствия для здоровья российского политика.

Указано, что немецкие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. Посоветовавшись с ней, медики из Германии решили публично проинформировать о состоянии здоровья российского оппозиционера.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответы на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.