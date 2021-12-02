Кабмин продлил действие пошлин на ввоз товаров из России до 2023 года

Кабинет министров Украины еще на год продлил льготную пошлину на импорт товаров из Российской Федерации. Она будет действовать до конца 2022 года.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 2 декабря.

Согласно ему, правительство продлило действие постановления № 1146 от 30 декабря 2015 года.

Таким образом, к товарам из России продолжат применять льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины.

Приостановка свободной торговли с Россией была введена со 2 января 2016 года на год в качестве ответа на приостановление Россией в декабре 2015 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

После этого в декабре 2016 года действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года было продлено до 31 декабря 2017 года, а затем продлевалось ежегодно.

Отметим, Россия с начала 2016 года отказалась от свободной торговли с Украиной – ввела продовольственное эмбарго и возобновила ввозную пошлину на товары. Кроме того, Москва ввела ограничения для украинского экспорта в третьи страны по территории РФ.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины. Российский запрет будет действовать до конца 2021 года.