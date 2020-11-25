Украина продлила еще на год пошлины на товары из России

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Максимальные ставки пошлины будут действовать еще как минимум один год, сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 ноября.

Этим документом продлевается до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по отношению к импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

Также с 1 июня 2019 года введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров по утвержденному перечню.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", — говорится в документе.

Напомним, 4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин в отношении товаров из России до 31 декабря 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины. Российский запрет будет действовать до конца 2021 года.