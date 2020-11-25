Политика и экономика 20 минут назад

Украина продлила еще на год пошлины на товары из России

Применение льготных ставок ввозной пошлины продлено до 31 декабря 2021 года

Фото: Кабмин Фото: Кабмин
Фото: Кабмин

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Максимальные ставки пошлины будут действовать еще как минимум один год, сообщает "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 ноября.

Этим документом продлевается до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по отношению к импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

Читайте также:
США готовят новые санкции против "Северного потока-2" — СМИ

Также с 1 июня 2019 года введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров по утвержденному перечню.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", — говорится в документе.

Напомним, 4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин в отношении товаров из России до 31 декабря 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины. Российский запрет будет действовать до конца 2021 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на зимние праздники
Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на зимние праздники
Кабмин возобновил до конца года выплату предпринимателям помощи на детей до 10 лет
Кабмин возобновил до конца года выплату предпринимателям помощи на детей до 10 лет
Экономическая стратегия 2020-2030: путеводитель на ближайшие годы
Экономическая стратегия 2020-2030: путеводитель на ближайшие годы
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк" — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  3. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

  4. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  5. В США посреди скал Юты обнаружили искусственный металлический монолит,как в фильме Кубрика

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...