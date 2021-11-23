В "Слуге народа" предложили запретить ввоз белорусских товаров

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дануца предлагает парламенту объявить эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Беларусь.

Об этом говорится в законопроекте №6329, внесенном им в Раду 19 ноября. 22 ноября документ был направлен на рассмотрение профильного комитета по экономической политике, а 23 ноября роздан парламентариям для ознакомления.

Нардеп также предлагает запретить заключение новых документов, на основании которых у украинских субъектов хозяйствования возникали бы денежные обязательства перед белорусскими.

Запреты предлагается ввести временно — до устранения обстоятельств, изложенных в заявлении Рады о ситуации в Беларуси от 15 сентября 2020 года. В этом документе, в частности, подчеркивается недемократический характер выборов президента Беларуси 9 августа, делающий невозможным отображение реальных результатов волеизъявления.

Украинский парламент осудил тогда многочисленные факты преследований и насилия в отношении граждан Беларуси, препятствования их мирным собраниям и выражению взглядов и убеждений об искаженных результатах выборов президента, препятствования журналистской деятельности в Беларуси, а также потребовал освобождения всех без исключения задержанных, включая и украинских граждан, и расследования массовых нарушений прав человека в ходе мирных протестов.

В пояснительной записке к законопроекту Дануца отмечает, что ситуация, сложившаяся на сегодняшний день на территории Беларуси, не только является "позорным примером пренебрежения основополагающими правами человека и демократическими ценностями", но и представляет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам и безопасности Украины.

Вместе с тем, пишет автор, украинские субъекты хозяйствования всех форм собственности не прекращают торговые отношения с Беларусью.

"Очевидно, что средства, которыми наполняется экономика Республики Беларусь в результате таких соглашений, тратятся на поддержание авторитарного режима, содержание недемократических органов государственной власти и расширение круга репрессивных мер", — поясняет свою позицию нардеп.

Особо он обращает внимание на миграционный кризис на белорусско-польской границе, искусственно созданный, как указывает Дануца, руководством Беларуси, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе.

Депутат считает, что запрет на импорт белорусских товаров Украиной должен в итоге значительно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Беларуси.