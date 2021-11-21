Премьер-министр Польши призвал ЕС дать решительный ответ на газовый и миграционный шантаж РФ и Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

Об этом говорится в заявлении Матеуша Моравецкого.

"Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", — заявил Моравецкий.

Он призывает к солидарности в сложившейся ситуации с Польшей, Латвией и Литвой.

"Мы должны сосредоточить свое внимание на восточном участке, и именно об этом я говорю с европейскими лидерами. Мы должны усилить наш общий ответ на шантаж миграционной политики и российский энергетический и газовый шантаж", — подчеркнул Моравецкий.

Он также заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларуси, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, власти Беларуси все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

"Мы все больше думаем об установлении более жестких санкций, мы думаем над тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Но в то же время у нас есть определенные правила и мы должны продвигаться в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко возможность организовать возвращение людей", — сказал глава польского правительства.

По его словам, Польша готова предпринять дипломатические шаги для ограничения дополнительной иммиграции из Ирака и других стран Ближнего Востока, и призвал Европейский Союз "сосредоточить внимание на таких приоритетах, как безопасность на восточной границе, энергетический кризис, кризис природного газа, а также на всех рисках и угрозах, связанных с открытием "Северного потока 2", поскольку это даст России дополнительные возможности для шантажа".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники помогли мигрантам попасть на границу с Польшей.

О возможности введения ЧП в приграничных с Беларусью областях заговорили уже и власти Украины. Более того, границу с этой страной сейчас спешно усиливают тысячами представителей силовых ведомств.